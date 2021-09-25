Иваново, 25 сентября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Кровля девятиэтажного жилого дома обрушилась вечером 24 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Иваново.

Алексей Кокуев, пресс-служба Правительства Ивановской области Иваново

По уточненным данным, около 20:36 кровля девятиэтажного жилого дома на улице Дунаева обрушилась на потолочное перекрытие.

«В результате обследования было выявлено частичное обрушение кровли здания на технический этаж на площади 8 на 15 кв. метров. Пострадавших, погибших и госпитализированных нет. К ликвидации аварии были привлечены 9 единиц техники и 26 человек. В квартире, расположенной под местом обрушения, видимых разрушений не обнаружено», — рассказал начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова Эдуард Осипов.

В доме нарушена система отопления. Остальные коммуникации жизнеобеспечения функционируют. Жителям дома предложили временно переселиться в гостиницу, однако они отказались. УК предписано выполнить аварийно-восстановительные работы на крыше.