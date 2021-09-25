Вашингтон, 25 сентября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят обязательство Анкары по борьбе с террористическими группировками в Идлибской зоне деэскалации. Об этом 25 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

Лавров напомнил, что Турция два года назад заключила с Россией специальную договоренность, о том, что они будут бороться с террористами в Идлибской зоне деэскалации и будут их отделять от тех вооруженных группировок, которые не являются террористическими и которые сотрудничают с турецкими военными.

«Через несколько дней состоится очередная встреча президентов России и Турции. Там будет предметно рассматриваться вопрос, как это обязательство выполняется. Выполняется оно медленно, это очевидно», — сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина состоится в Сочи 29 сентября и пройдёт в формате «один на один». Как заявил турецкий лидер, со своим российским коллегой она намерен обсудить не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом, а также прийти к важным решениям по двусторонним отношениям.

Читайте также: В Госдуме видят зависимость качества фруктов из Турции от слов Эрдогана