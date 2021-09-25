Киев, , 21:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба украинского лидера.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Глава украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке, — говорится в сообщении. — В.Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет».

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность») в своем телеграм-канале написал, что принятие закона «Об олигархах» на Украине может спровоцировать бегство президента страны Владимира Зеленского в Россию.