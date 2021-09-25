Нью-Йорк, США, 25 сентября 2021, 21:44 — REGNUM Власти России и Соединенных Штатов пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными, заявил 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, американская сторона «заинтересована только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям России. Их интересует только Пол Уилан, который был осужден за шпионаж, уточнил Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть возможность обмена заключёнными между Россией и США. При этом он подчеркнул, что в России действительно есть граждане США, которые находятся в тюрьме, но в американских тюрьмах российских граждан гораздо больше.
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