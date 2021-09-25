Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Власти России и Соединенных Штатов пока не договорились о взаимоприемлемом варианте обмена заключенными, заявил 25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«(Лидеры России и США) Владимир Путин и Джо Байден среди прочих тем в Женеве коснулись этого вопроса (обмена заключенными), договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут приводиться разговоры по согласованию каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

По его словам, американская сторона «заинтересована только в том, чтобы забрать своих граждан, и не очень серьезно относятся к пожеланиям России. Их интересует только Пол Уилан, который был осужден за шпионаж, уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов рассмотреть возможность обмена заключёнными между Россией и США. При этом он подчеркнул, что в России действительно есть граждане США, которые находятся в тюрьме, но в американских тюрьмах российских граждан гораздо больше.

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