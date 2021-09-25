Нью-Йорк, США, , 21:32 — REGNUM Власти России всегда поддерживали прямой диалог между КНДР и Южной Кореей. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

Лавров Сергей

«Мы (власти РФ) всегда поддерживали прямой диалог между Севером и Югом, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Не всегда за это выступала предыдущая американская администрация».

Лавров добавил, что о сигналах из Пхеньяна об интересе в нормализации диалога с Сеулом слышали в Москве.

Напомним, 24 сентября профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Северная Корея может отказаться от южнокорейской помощи.