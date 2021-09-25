Пермь, 25 сентября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Семеро пострадавших при стрельбе в Пермском университете проходят лечение в федеральных центрах. Об этом заявил в соцсети губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Они имеют серьёзные огнестрельные ранения. Состояние двоих медики оценивают как средней тяжести. Власти региона помогают родственникам пострадавших с бытовыми вопросами в Москве.

Также два человека ранее были выписаны в Перми. Сейчас в краевой столице лечатся девять граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшим при стрельбе в вузе, а также родственникам погибших положены выплаты. Напомним, трагедия произошла утром 20 сентября.