Пермь, 25 сентября, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Герои, которые помогали спасать людей во время трагедии в Пермском университете, будут награждены. Об этом в соцсетях заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Махонин

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Он отметил, что видит многочисленные просьбы пермяков отметить и наградить этих людей. Среди достойных — студенты, преподаватели, медики…

«Мы это обязательно сделаем — сразу же после того, как будут завершены все необходимые следственные действия», — заверил Махонин.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу в вузе 20 сентября открыл 18-летний студент. Шесть человек в результате погибли.