Москва, 25 сентября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» на своем поле обыграл «Уфу» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 25 сентября на «Открытие Банк — Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Эсекьель Понсе и Квинси Промес.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Уфы», в активе которых восемь баллов, находятся на 13-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября подмосковные «Химки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в домашнем матче девятого тура РПЛ. Встреча, которая завершилась со счетом 0:0, прошла на «Арене-Химки».

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