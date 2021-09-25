Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) для содействия в борьбе с террористами, власти России к этому не имеют отношения. Об этом 25 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Они (власти Мали) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Министр подчеркнул, что деятельность военной компании из России на территории Мали осуществляется на законной основе и касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги.

«Мы не имеем к этому никакого отношения», — уточнил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Мали — бывшей французской колонии — развернут пятитысячный контингент вооруженных сил Франции. Он был введен в страну в 2013 году с официальной задачей стабилизировать обстановку и обуздать активность террористических группировок.

Однако, как отмечают аналитики, к лету 2021 года стало очевидно, что фактически эта цель достигнута не была. Правительство по-прежнему не контролирует обширные области Мали, а французская сторона занята скорее эксплуатацией природных ресурсов региона, чем реальной борьбой против экстремистов. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о завершении французской операции «Бархан».

В сентябре ряд СМИ сообщил, что российская ЧВК «Вагнер» якобы активно действуют в Мали. Согласно этим данным, сотрудники российской ЧВК прибыли в страну, по крайней мере, летом 2021 года.

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