Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу в СИЗО на два месяца всех членов преступной цепочки, результатом действий которой должно было стать заказное убийство 51-летнего мужчины, находившегося в конфликте с председателем своего гаражного кооператива. Об избрании меры пресечения всем троим сообщили 25 сентября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

По данным следствия, глава гаражного кооператива в августе 2021 года обратился к 25-летнему рабочему кооператива с предложением организовать убийство мужчины, помешавшего коммерческим планам председателя на использование земельного участка. Рабочий согласился за вознаграждение в 600 тысяч рублей и нашел 29-летнего исполнителя. Ему пообещали 300 тысяч, перед нападением выплатив аванс 120 тысяч рублей.

Как считает следствие, Сергей Панасюга выступил заказчиком преступления, нанял организатора Евгения Иванова, а тот, в свою очередь, подобрал исполнителя Антона Шадрина. Этих лиц обвиняют, в зависимости от роли каждого, в покушении на убийство, совершенном группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстных побуждений или по найму, что является отягчающим обстоятельством.

Как сообщили в судебной пресс-службе, Панасюга свою вину не признаёт, заявляет о непричастности к преступлению. В суде он просил домашний арест либо иную меру пресечения. Однако следователь пояснил, что причастность Панасюги подтверждается, в том числе, протоколом очной ставки, а вне СИЗО обвиняемый может оказать воздействие на потерпевшего, свидетелей и других обвиняемых. Суд прислушался к следствию и отправил фигуранта под стражу по 23 ноября 2021 года.

На тот же срок помещен в СИЗО Иванов. Он тоже просил не заключать его в изолятор, убеждал, что скрываться от следствия и препятствовать ему не планирует, что к преступлению якобы не причастен.

Шадрин же обвиняется в том, что, имея умысел на убийство, действуя по найму, в ночь с 22 на 23 сентября в парке Героев-Пожарных нанес потерпевшему не менее 17 ударов ножом. Однако ставший жертвой нападения мужчина оказал активное сопротивление и смог скрыться от Шадрина.

Шадрин тоже возражал против заключения под стражу, просил домашний арест, аргументируя тем, что сотрудничает со следствием, но был отправлен в СИЗО по 22 ноября, так как задержан был на сутки раньше своих подельников.