Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Работа по подготовке к саммиту «пятерки» СБ ООН, который может состояться для «начала в онлайн-формате», возобновляется. Об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Сергей Лавров

По его словам, провести саммит постоянных членов СБ ООН по причине пандемии предложил ранее президент страны Владимир Путин.

«Эта работа несколько затянулась, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Но сейчас мы ее возобновляем и хотим договориться с нашими партнерами … о конкретных вопросах, которые должны будут выноситься на повестку дня, и о формате».

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, США, Британия, Китай и Франция.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.