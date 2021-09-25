Оренбург, 25 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Оренбурге благоустройство сквера на улице Магнитогорской может пройти в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Контракт планируется заключить до конца 2021 года. Стоимость работ примерно составит 80 млн рублей. Специалисты городского управления строительства и дорожного хозяйства сейчас готовят проектно-сметную документацию.

После окончания работ в сквере появятся велосипедная дорожка, спортплощадка и зона для проведения мероприятий. А для юных горожан в планах значится создание детского игрового комплекса. Также территорию озеленят и установят уличное освещение.