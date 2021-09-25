Вашингтон, 25 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Поклонник игр серии Halo обнаружил в бета-версии игры Halo Infinite необычную функцию. Об этом 25 сентября сообщает портал Comicbook.

343 Industries Halo Infinite

Пользователь форума Reddit CraftZ49 опубликовал на платформе ролик, в котором он показал, как выводит из строя другого игрока в ходе рукопашной атаки. Он пояснил, что ему удалось провести приём при помощи частой смены оружия, которая отменяет соответствующую анимацию.

Если делать это достаточно быстро, то противники начинают получать урон. CraftZ49 отметил, что, скорее всего, эта функция является ошибкой игры, и что разработчики вскоре её устранят.

Ранее студия 343 Industries, занимающаяся разработкой Halo Infinite, рассказала о системе прогресса игроков в многопользовательском режиме. Релиз игры запланирован на 15 ноября 2021 года. Очередное бета-тестирование Halo Infinite стартовало 24 сентября 2021-го.