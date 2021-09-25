Пермь, 25 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Пострадавшие и родственники погибших при стрельбе в Пермском университете получают федеральные выплаты. Их перечисление осуществляет минсоцразвития края, сообщили журналистам в ведомстве.

Pixabay.com Деньги

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Первыми они поступили близким погибших. А пострадавшие смогут получить их на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты производятся на основании распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным 21 сентября. Семьи шестерых погибших получают по миллиону рублей, а пострадавшие — от 200 до 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в Пермском университете 20 сентября. Шесть человек погибли, ещё более 40 получили ранения и травмы.