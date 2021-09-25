Вашингтон, 25 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Моддер (создатель модификаций видеоигр) выложил в сеть бета-версию модифицированной игры Resident Evil. Об этом 25 сентября сообщает портал Bloody Disgusting.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

Разработчик PerroAutonomoсоздал её на базе «движка» Unity, особенностью игры является то, что она предоставляет возможность сыграть в первую часть Resident Evil в режиме от первого лица.

Несмотря на то, что игра была создана «с нуля», моддер не изменил оригинальный дизайн, его вариант Resident Evil больше походит на игру 1996 года, чем на выпущенные позже ремейк или HD-ремастер. Ознакомиться с проектом можно на странице портала itch.io.

В августе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что моддеры добавили в игру Resident Evil Village Джона МакКлейна из фильмов «Крепкий орешек».