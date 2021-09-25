Пермь, 25 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В Пермском крае количество умерших от COVID-19 достигло 4718 с начала пандемии. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на утро 24 сентября по этой причине скончались 4690 человек. Таким образом, общее число ушедших в мир иной выросло за сутки на 28 граждан.

Выросло и количество госпитализированных пациентов. К утру 25 сентября их насчитали 3544. Из них 159 находятся на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество ковид-пациентов за весь период пандемии составило в регионе уже 99 178.