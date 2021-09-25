Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Между представителями России и США уже на следующей неделе пройдет второй раунд консультаций по стратегической стабильности. Об этом 25 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Второй (раунд консультаций по стратегической стабильности) должен состояться на следующей неделе», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 23 сентября посол США в РФ Джон Салливан на 21-й ежегодной деловой и инвестиционной конференции Американской торговой палаты (AmCham) в России заявил, что на следующей неделе в Женеве состоится новый раунд переговоров РФ и США по стратегической стабильности.

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