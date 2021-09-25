Вашингтон, 25 сентября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Некоторым поклонникам Marvel's Avengers не понравилось дополнение, которое добавило в игру контент, имеющий отношение к супергерою Тору. Об этом 25 сентября сообщает портал Comicbook.

Иван Шилов ИА REGNUM Marvel's Avengers

Геймерам, в частности, пришёлся не по вкусу новый приём Тора из серии подобных обновлений, в основу которого легли движения рестлеров. Они отметили, что в случае его выполнения анимация длится слишком долго. По мнению редакции издания, в действительности игроки использовали это как повод для критики состояния Marvel's Avengers в целом.

«Представьте, что вы продолжаете пытаться продать косметическую ерунду в самой скучной игре про супергероев со времен Superman64», — написал в Twitter по поводу обновления пользователь CalamitousInt, комментарий которого поддержали другие геймеры.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1441083436605734912

https://twitter.com/CalamitousInt/status/1441084346836738048

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Crystal Dynamics убрала из Marvel's Avengers «антипиратскую» защиту Denuvo. Поклонники игры отметили, что после этого повысилась её производительность и возросла скорость загрузки.