Ханты-Мансийск, 25 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Югре усилены меры по предотвращению распространения коронавируса. Такое решение приняла губернатор региона Наталья Комарова, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Включительно до 31 октября продлено приостановление деятельности как детских игровых комнат, так и других развлекательных центров для детей. Также нельзя оказывать услуги по курению кальяна и т.д.

Сотрудников предписано допускать к работе после возвращения из отпусков на основании отрицательного ПЦР-теста или наличия вакцинации от COVID-19. А с 27 октября запрещено направлять не привитых от ковида сотрудников в служебные командировки.

Также в организациях торговли и общепита запрещено допускать нахождение лиц моложе группами больше трёх человек без сопровождения их родителями либо другими законными представителями. Также гражданам нужно соблюдать санитарную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты.