Москва, 25 сентября, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил направить в ссылку в Сибирь футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Футбольный мяч

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«Мы предлагаем восстановить такое понятие, как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди — тысячу людей украл или подрались по пьяни. Вот футболисты недавно подрались, Мамаев с Кокориным. Их отправили в колонию, а лучше бы в Сибирь», — сказал Жириновский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами партий, победивших на выборах в Госдуму.

По мнению парламентария, в Сибири таким образом можно было бы поднять футбол.

Путин считает такое наказание, как ссылка, чрезмерным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны по обвинению в хулиганстве. Из-за драки, которые устроили спортсмены ранее, пострадали несколько людей, в том числе глава департамента Минпромторга Денис Пак.

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