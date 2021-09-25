Москва, , 20:00 — REGNUM Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) тесно сотрудничает с «пятой колонной» и антироссийскими зарубежными центрами, заявил 25 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами партий.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с «пятой колонной», а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», — сказал Жириновский.

Таким образом лидер ЛДПР осудил КПРФ за попытку организации «бунта» в Москве после выборов в Госдуму.

«Вот, Владимир Владимирович, мы сейчас здесь с вами сидим, а в центре Москвы бунтует часть москвичей, организованная городской организацией КПРФ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее КПРФ анонсировала акцию на Пушкинской площади, которую функционеры партии назвали «встречей с депутатом». Прокуратура и МВД предупредили сторонников партии, что акция является незаконной, поскольку власти Москвы её не согласовали. Тем не менее, несмотря на запрет, на Пушкинской площади собрались протестующие.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»

Читайте также: В ЕР высокие показатели КПРФ не считают заслугой коммунистов