Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. После победы «Зенита» над самарскими «Крыльями Советов» нападающий санкт-петербургской команды Артем Дзюба рассказал о своем будущем в сборной России.

fc-zenit.ru Артем Дзюба

«В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю, — цитирует Дзюбу «Чемпионат». — Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября санкт-петербургский «Зенит» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча, которая завершилась со счетом 2:1, проходила в Санкт-Петербурге.

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