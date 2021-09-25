Курган, 25 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Курганской области 24 сентября обнаружили ещё 122 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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48 из них найдены в Кургане. Остальные выявлены в ряде других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе обнаружили 32 882 случая COVID-19. Выздоровели уже 29 606 граждан. А по данным на утро 24 сентября от ковида с начала пандемии скончались 695 человек.