Вашингтон, 25 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. В сеть выложили рендеры (3D-изображения) будущего смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Об этом 25 сентября сообщил портал Screen Rant.

Samuel M. Livingston Логотип Samsung

Рендеры опубликовал известный twitter-инсайдер @OnLeaks, он охарактеризовал их как «первый и ранний взгляд» на будущий смартфон Samsung. Отметим, что некоторым пользователям модуль камеры устройства показался странным, но при этом многим понравилось то, что в корпусе Galaxy S22 Ultra, как и у моделей линейки Galaxy Note, будет слот для стилуса.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1441426057316368384

Ожидается, что Galaxy S22 Ultra станет следующим флагманским смартфоном Samsung. Ранее в сети появилась информация, что южнокорейский производитель хочет отказаться от привычной линейки Note и на её место вывести складные смартфоны.