Москва, 25 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Действия президента России Владимира Путина по развитию страны поддерживает КПРФ. Об этом заявил 25 сентября лидер партии Геннадий Зюганов на встрече главы государства с руководителями прошедших в Госдуму восьмого созыва партий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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«Россия была и остается для КПРФ главной партией, — заявил Зюганов. — Мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной».

По его словам, в КПРФ всегда активно поддерживали все то, что глава государства «намечает в этом плане».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в целом доволен результатами избирательной кампании.