Санкт-Петербург, 25 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. За истекшие сутки в коронавирусные стационары Петербурга поступило 355 пациентов с COVID-19, это на семь человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 25 сентября в городском оперштабе. Рост числа госпитализаций происходит на фоне увеличения суточной выявляемости болезни.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

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В настоящее время в 16 стационарах Петербурга находится 4602 человека с ковидом и пневмонией, это на 80 человек больше, чем в сутками ранее. Выписаны за 24 сентября из больниц 268 человек (296 было выписано сутками ранее). Свободны 26% коронавирусных коек, относительно норматива Минздрава.

В реанимации находится 406 пациентов с COVID-19, это на 29 человек больше значения предыдущих суток. К аппаратам ИВЛ подключено 177 таких пациентов, на одного меньше, чем днем ранее.

Амбулаторное лечение от COVID-19 в Петербурге проходят на дому 21 810 человек, это на 504 человека больше, чем в предыдущие сутки. На карантине сидят 2780 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за в последние сутки вырос с 0,95 ед. до 1,2 ед., что на 20% выше норматива, установленного Роспотребнадзором и составляющего 1 единицу.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 1907 новых случаев заражения COVID-19, из числа заболевших ранее умерли 50 человек, выздоровели 1508 человек.