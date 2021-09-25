Ставрополь, 25 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Участники банды Шамиля Басаева, уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев, которые в 1999 году участвовали в нападениях на населенные пункты Болихского района Дагестана, задержаны, сообщили 25 сентября в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

«По ходатайству следователя судом Альберту Елакаеву и Алимхану Мусаеву избрана мера пресечения в мере заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СКР при поддержке ФСБ и МВД продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, Елакаев и Мусаев в середине июля 1999 года вступили в состав банды, которой руководили Басаев, а также Эмир Хаттаб. Задержанные активно участвовали в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Банда боевиков в составе не менее 1000 человек, вооруженная автоматами, гранатами и взрывными устройствами, принимала активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации.

Читайте также: Участники банды Басаева и Хаттаба были задержаны силовиками