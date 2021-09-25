Анкара, 25 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Причиной столкновения российского и турецкого судов в проливе Босфор, по предварительной информации, стал отказ рулевого управления турецкого сухогруза. Об этом 25 сентября сообщили ТАСС в судоходной компании «Волжское пароходство», которой принадлежит российское судно.

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«По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна, — отметили в компании. — Детали обстоятельств выясняются».

Собеседница агентства уточнила, что после столкновения российский сухогруз получил незначительные повреждения.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в проливе Босфор в Черное море произошло столкновение двух сухогрузов.

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