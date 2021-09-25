Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Результат «Единой России» в Чечне может показаться нереалистичным, но он легко объясним. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Конечно, тот результат, который был показан в ходе избирательной кампании, может показаться нереалистичным. Но если посмотреть, с чего вы начинали, посмотреть на картинки того, как выглядел Грозный в момент, когда возглавили республику, посмотреть на центр Грозного, на площадь Минутка и так далее… и сейчас с птичьего полёта посмотреть на Грозный — будет понятен результат этого голосования», — заявил Путин.

«Многое под вашим руководством сделано, талантом и трудолюбием чеченского народа», — указал он.

Напомним, «Единая Россия» в Чечне получила на выборах 96%, а ближайшая партия-конкурент КПРФ — 0,75%.