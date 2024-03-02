Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Оценка деятельности «Единой России» избирателями, по существу, является всегда корректной. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Люди анализируют всё, что происходит в стране и мире, достаточно зрело. Но тем не менее они рассчитывают на то, что власть будет работать консолидированно и эффективно. Если чего-то не удаётся, в конечном итоге, виноваты или не виноваты по сути ведущая политическая сила «Единая Россия»… всё равно в сознании виноваты», — заявил Путин.

«Фокус-то заключается в том, что ведущая политическая сила, если она таковой себя считает и таковой является, не просто должна с этим смириться. Она должна понимать, что люди правы, несмотря ни на что. Потому что когда партия идёт на выборы, она обещает выполнить определённые программные установки. Ну, а если чего-то не получается, вне зависимости от объективности или необъективности обстоятельств, всё равно она должна понимать, что как минимум моральная ответственность на её плечах», — продолжил он.