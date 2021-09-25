Рим, 25 сентября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. В Риме перед кафедральным папским собором Святого Иоанна в Латеране началась акция протеста против ковид-сертификатов, сообщает 25 сентября ТАСС.

Рим

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Отмечается, что участники акции скандируют: «Свободу!» В руках они держат плакаты и транспаранты с лозунгами против сертификатов и «санитарной диктатуры».

Протестующие заявляют, что ковид-сертификаты ущемляет их права, в то время как власти называют его инструментом «свободы и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 августа в Италии при посещении музеев, театров, кинотеатров, концертов, выставок, спортзалов, бассейнов, а также ресторанов и других заведений общепита в закрытых помещениях необходимо предъявлять ковид-сертификат. Требование, вызвавшее в обществе неоднозначную реакцию, вводится согласно принятому ранее решению правительства Италии.

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