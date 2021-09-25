Нью-Йорк, США, , 18:22 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который ранее прибыл в Вашингтон и провел переговоры в Белом доме, планирует в будущем посетить Москву. Об этом он сам заявил, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС на полях Генассамблеи ООН.

Нарендра Моди Kremlin.ru

«Да, конечно (планирую посетить Москву), — сказал Моди. — Это вопрос наших партнерских отношений».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла на пресс-конференции сообщил, что официальную поездку в Индию предложил совершить президенту США Джо Байдену индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе переговоров в Вашингтоне.