Кемерово, 25 сентября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра 26 сентября, местами (Ленинск-Кузнецкий район) сохранится высокая пожароопасность. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Gazetakoptevo.ru Ливень

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По прогнозам, в воскресенье, 26 сентября, в Кузбассе ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 2−7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+2 °C, днём +4…+6 °C.