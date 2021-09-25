Москва, 25 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддерживает кандидатуру Вячеслав Володина на пост председателя Госдумы.

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»

«Он достойно работал в предыдущий период и мне кажется сможет организовать работу с не меньшим блеском в предстоящий период», — сказал Медведев в ходе встречи Путина с лидерами партий, прошедших в Госдуму.

Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы.