Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. При подготовке электронного голосования особое внимание было уделено адекватности проводимой процедуры. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«По Москве это возникло не потому, что есть сомнения, мне кажется, в качестве голосования, а потому что кому-то не понравился результат. Но это всегда так бывает», — заявил Путин.

«Но если вопросы есть — давайте их проработаем», — ответил президент главе КПРФ Геннадию Зюганову.