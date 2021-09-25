Ново-Огарево, Московская область, , 18:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.

Герб Хабаровского края

«Он человек молодой, энергичный, внешне выглядит уже солидно. Я надеюсь, что эта неторопливость внешняя и солидность — она выльется в конкретные результаты его работы», — сказал Путин в ходе встречи с лидерами партий, побудивших на выборах в Госдуму.

Главное, подчеркнул глава государства, чтобы он был эффективным руководителем и работал бы на благо Хабаровского края.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дегтярёва избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77% избирателей.