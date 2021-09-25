Москва, , 18:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы восьмого созыва.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Госдуму следующего созыва», — сказал Путин в ходе встречи с лидерами партий, прошедших в Госдумы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тут же заявил о поддержке кандидатуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин является председателем Госдумы VII созыва.