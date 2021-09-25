25 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Администрация Байдена должна тщательно продумать, как выглядит их «неустанная дипломатия» на практике. Пока что картина плачевная и становится только хуже, пишет в американской газете The Hill бывший руководитель аппарата посла США в Организации Объединенных Наций (Никки Хейли) Морган Лоррейн Винья.

Климент Александров, , 19:26 — REGNUM После ряда ошибок на международной арене президент США Джо Байден, вероятно, надеялся своим выступлением на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций возродить энтузиазм под лозунгом «Америка вернулась», который воодушевил международное сообщество после его избрания. Длинная по риторике и короткая по существу, его речь не удалась. Так называемое возвращение к американскому лидерству, которое рекламировал Байден, больше похоже на американское отступление — и мир это знает.

Горящий флаг США Tasnim News Agency

В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН президент Байден охарактеризовал вывод войск США из Афганистана как завершение периода «безжалостной войны» и переход к «безжалостной дипломатии». Это, конечно, предполагает, что союзники и партнеры по-прежнему рассматривают Соединенные Штаты как надежного союзника и партнера.

Только вот хаотичный уход президента из Афганистана в августе, в результате которого тысячи американских граждан и партнеров оказались в тяжелом положении под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заставил многих союзников усомниться в ценности дружбы с США. Союзники, которые разделяли политические риски, ресурсы и жертвовали своими гражданами, остались в недоумении, для чего все это было.

Затем, за несколько дней до выступления Байдена в Нью-Йорке, Соединенные Штаты объявили о несвоевременной сделке по ядерным подводным лодкам между Соединенными Штатами, Австралией и Соединенным Королевством, которая подорвала французскую сделку с Австралией по флоту ударных подводных лодок стоимостью 90 миллиардов долларов. Это привело к тому, что французы впервые в истории отозвали своего посла в Соединенных Штатах, назвав сделку «ударом в спину».

Джо Байден Gage Skidmore

Кроме того, слепое стремление Байдена к многосторонности проверяет его лояльность к друзьям, подвергающимся нападкам со стороны учреждений ООН, а именно Израиля. Например, администрация объявила, что в следующем году Соединенные Штаты будут баллотироваться, чтобы вернуть себе место в Совете ООН по правам человека, который широко критиковался за антисемитизм и который Государственный департамент признает «несовершенным органом, нуждающимся в реформе своей повестки дня, членства и внимания, включая его непропорциональное внимание к Израилю». Тем не менее никаких планов по преобразованию этого органа в заслуживающую доверия организацию обнародовано не было.

Байден также подтвердил приверженность США безопасности Израиля во вчерашней речи. Однако эта риторика была омрачена его признанием того, что его администрация «работает с P5 + 1, чтобы дипломатически взаимодействовать с Ираном и стремиться вернуться к СВПД». Учитывая реальную угрозу, которую ядерный Иран представляет для Израиля, а также вопиющее несоблюдение Тегераном международно-правовых обязательств, в том числе продолжающееся блокирование способности инспекторов контролировать его ядерную программу в режиме реального времени, неудивительно, что израильское руководство не очень доверяет ядерной сделке. Чтобы добавить Израилю еще больше беспокойства по поводу лояльности США, в начале этой недели Прогрессивная группа Конгресса, возглавляемая конгрессменом-демократом Прамилой Джаяпал, вынудила демократов в палате представителей исключить финансирование израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» из обязательного законопроекта о временных расходах. А «Железный купол» обеспечивает важнейшую защиту для граждан Израиля и становится все более важным для Израиля по мере эскалации конфликта с иранскими доверенными лицами.

Продвигаясь вперед, администрация Байдена должна тщательно продумать, как выглядит «неустанная дипломатия» на практике. Хорошее место для начала — вернуть домой всех американцев из Афганистана и эвакуировать тех партнеров, которые служили Соединенным Штатам. Кроме того, президент должен отказаться признавать движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официальным правительством Афганистана или оказывать ему финансовую помощь. Байдену также следует быстро восстановить испорченные отношения с Францией, прежде чем дальнейшее недовольство перекинется на другие аспекты отношений, включая НАТО.

Похороны американского солдата, погибшего в Афганистана U.S. National Arhcives

Если Байден собирается присоединиться к международным организациям и финансировать их, он должен использовать членство и финансирование США в качестве рычага для обеспечения проведения реформ. Сюда входят такие организации, как Всемирная организация здравоохранения, Агентство ООН по делам беженцев, а также Совет по правам человека. Присоединение к этим организациям без каких-либо планов реформ гарантирует сохранение статус-кво.

Что касается защиты Израиля, администрации нужно оставить попытки вести переговоры с Ираном и перейти к подходу, основанному на сдерживании, который укрепляет безопасность Израиля и других региональных партнеров. Отсутствие прозрачности администрации и отказ действовать добросовестно в отношении информирования Конгресса о своих попытках заключить сделку поднимают вопросы о том, будет ли Байден соблюдать существующий Закон о пересмотре ядерного соглашения Ирана 2015 года. Конгресс также обязан осуществлять строгий надзор за действиями администрации и использовать свои полномочия для созыва брифингов и слушаний, которые прольют свет на соблюдение иранской ядерной программы, а также на планы президента по переговорам.

Кроме того, Байден должен направить четкий сигнал прогрессивному сообществу о том, что любые попытки приостановить финансирование «Железного купола» недопустимы. Перевод финансирования «Железного купола» в отдельный законопроект создает опасный прецедент и может быть процедурно воспроизведен в ближайшие годы. Во время своей встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом в прошлом месяце Байден подчеркнул полную поддержку своей администрацией пополнения «Железного купола». А президент должен выполнять обещания.

Не требуется десятилетий практики международного государственного управления, чтобы понять, что действия доказывают характер лидера. Несмотря на все разговоры о «неустанной дипломатии» президента Байдена, он выбрал весьма специфический способ показать союзникам и партнерам Америки свою поддержку.