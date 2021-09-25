Ново-Огарево, Московская область, 25 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Обстоятельства ареста Андрея Левченко, сына экс-губернатора Сергея Левченко, будет ещё раз проанализирован. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, отвечая на на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова перевести сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и перевести его под домашний арест.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»

«Я прямые указания правоохранительным органам по таким вопросам не даю, но, тем не менее, как по должности гарант соблюдения прав человека и Конституции я посмотрю на это ещё раз. Нет никакого желания никого держать взаперти», — заявил Путин.