Новосибирск, 25 сентября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 14 по 20 сентября был зафиксирован рост потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-98 — на 0,3% и снижение цен на бензин марки АИ-95 —на 0,1%. На остальные виды топлива цены остались без изменений, сообщил Новосибирскстат.

40.мвд.рф На АЗС

«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,90 до 47,10 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,05 до 49,95 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50 руб., дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 руб. за 1 литр», — уточнил региональный орган статистики.

На соответствующей неделе 2020 года в Новосибирске наблюдалосьснижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,2%, цены наостальные виды топлива оставались без измений.