Оттава, 25 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Задержанные в Китае в 2018 году граждане Канады Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор прилетели на родину в сопровождении канадского посла в КНР Доминика Бартона, сообщает 25 сентября CBC.

Канада

Отмечается, что самолет приземлился в Калгари (провинция Альберта). Встречать их прибыл премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Накануне, 24 сентября, Трюдо сообщил, что двое задержанных в КНР граждан Канады вылетели на родину. Подробностей их освобождения премьер-министр Канады не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая предъявили Ковригу и Спэйвору обвинения в шпионаже в декабре 2018 года. Незадолго до этого в 2018 году в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, поэтому неоднократно высказывались предположения, что арест Китаем канадских граждан был инициирован в ответ на арест Ваньчжоу.

Спэйвор был приговорён к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. Информация о приговоре Ковригу не поступала.