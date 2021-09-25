Донецк, 25 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. При обстрелах со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошедшие сутки погиб один военнослужащий Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 25 сентября заместитель начальника Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Эдуард Басурин журналистам.

7th Army Training Command ВСУ

«С прискорбием сообщаем, что в результате подлых вражеских обстрелов один наш защитник погиб, — отметил замначальника УНМ. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего».

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября ВСУ обстреляли районы поселка Верхнеторецкое возле Ясиноватой и села Михайловка к югу от Горловки.

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