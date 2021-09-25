Новосибирск, 25 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области до конца ноября 2021 года на землях лесного фонда будет посажено более 120 тысяч молодых деревьев. Об этом сообщило областное министерство природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Посадка деревьев

«Старт высадок в рамках акции «Сохраним лес» в Новосибирской области состоялся 15 сентября, мероприятия уже прошли в Искитимском, Ордынском лесничествах. Акция направлена на борьбу с последствиями лесных пожаров, развитие волонтёрского движения, формирование и популяризацию ответственного отношения к природе, и, конечно, — на воспроизводство и сохранение лесов», — прокомментировал начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального минприроды Алексей Бугаков.

Отметим, что земли лесного фонда Новосибирской области пополнятся молодыми кедрами, соснами и лиственницей.