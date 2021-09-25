Московская область, , 17:54 — REGNUM В правительстве России желают увеличивать государственные расходы по социальным и прочим направлениям, но часто эти пожелания сдерживаются соображениями о макроэкономической стабильности. Об этом 25 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями думских партий, комментируя предложение о расширении расходов от главы КПРФ Геннадия Зюганова.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Об увеличении расходной части бюджета… конечно, всем хочется потратить побольше денег. И мне тоже, поверьте мне! Когда я веду дискуссию с правительством по поводу бюджета, и сейчас эта дискуссия продолжается, всегда дискуссии идут не в сторону уменьшения, а в сторону увеличения», — заявил Путин.

«Здесь только одна, или пара-тройка моментов, которые мы должны учитывать. Как бы велико ни было желание потратить, увеличение этих трат так или иначе сказывается на макроэкономике и так или иначе сказывается на инфляции», — указал он.

Он напомнил, что, согласно оценкам, инфляция выше прогноза и окажется по итогам года около 6%.

«Нужно её снижать, как было совсем недавно. Иначе нет смысла в реализации многих наших проектов, потому что иначе это будет отражаться и на промышленности, бессмысленно некоторые мероприятия проводить», — подчеркнул Путин.