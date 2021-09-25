Зюганов предложил Путину вернуть прежний пенсионный возраст
Москва, 25 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вернуться к прежнему пенсионному возрасту.
Duma.gov.ru
Геннадий Зюганов
Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Путина с лидерами партий и избранными губернаторами — трансляция»
«Давайте вместе внесем по «пенсионке» и отменим это дело», — предложил Зюганов.
Ранее в ходе встречи лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину вернуться к выходу на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет.