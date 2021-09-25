В Китае при опрокидывании лодки пропали пять человек
Пекин, 25 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Китае в результате ЧП с лодкой в провинции Юньнань без вести пропали пять человек, сообщает 25 сентября агентство «Синьхуа».
(сс) jarmoluk
Происшествия на воде
Отмечается, что инцидент произошел накануне, 24 сентября, на реке Цзиньша в Юйлун-Насиском автономном уезде. В момент происшествия в лодке находились шесть человек, один из них смог самостоятельно добраться до берега.
В поисках пропавших задействованы более 230 человек и четыре катера.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух судов вблизи побережья китайской провинции Чжэцзян 12 августа пропали без вести девять человек.
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