Москва, , 17:44 — REGNUM Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ создать министерство демографии и миграции.

Владимир Жириновский Андрей Лыткин © ИА Красная Весна

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«Министерство создать обязательно по демографии и миграции. Завозить население из стран, где происходят стихийные бедствия, там население гибнет, так давайте их перевезем в добровольном порядке в те территории, где у нас есть пустые пространства», — сказал Жириновский во время встречи Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

Жириновский также предложил восстановить понятие «ссылка».

Встреча проходит в формате видеоконференцсвязи.