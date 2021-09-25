Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM Возвращение Греции к экономическому росту и уже осуществленные реформы были ключевыми моментами, отмеченными премьер-министром страны Кирьякосом Мицотакисом во время его контактов в Нью-Йорке, где он принял участие в 76-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, сообщает AMNA.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party

Мицотакис пригласил институциональных инвесторов и владельцев бизнеса греческой диаспоры инвестировать в страну.

В контактах с ведущими бизнесменами, такими как глава Microsoft Брэд Смит, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла и члены греческой общины Нью-Йорка, Мицотакис подчеркнул, что Греция сейчас намного сильнее, чем в прошлом десятилетии. Тенденция к росту, которая прогнозируется на уровне 5,9% в течение года, вселила в него оптимизм, сказал он, что прогноз может быть низким.

Среди вопросов, которые он отмечал как в своем выступлении перед Генассамблеей, так и перед инвесторами, были инициативы по сдерживанию резкого роста счетов за электроэнергию, стимулов для сохранения «очень хорошо образованного молодого поколения» в Греции, обращения вспять «утечки мозгов» за последнее десятилетие и мер по борьбе с изменением климата.

Мицотакис также отметил роль действий Турции в хрупком равновесии в Восточном Средиземноморье и подтвердил, что Греция твердо привержена сотрудничеству с Анкарой по вопросу миграции. По его словам, решение о разграничении морских зон с соседней страной должно основываться на международном праве и Морском праве (ЮНКЛОС), в то время как Турция также должна уважать резолюции ООН по кипрскому вопросу. Создание альянсов в регионе является ключевым принципом внешней политики Греции и включает в себя контакты с влиятельными американскими еврейскими организациями, с которыми он встретился в Нью-Йорке, отметил премьер-министр страны.

Ссылаясь на соглашение об обороне США, Великобритании и Австралии (AUKUS) во время своих контактов, он повторил, что Европа должна создать стратегическую автономию, если она хочет расширить свое влияние от экономической до геополитической державы, сохраняя при этом прочные связи с Соединенными Штатами. Мицотакис также заявил, что Греция очень заинтересована в развитии событий в Ливии и твердо поддерживает свободные выборы без присутствия иностранных войск в стране.

В ходе своих контактов премьер-министр Греции отметил заинтересованность Греции в том, чтобы стать лидером на Балканах, и заявил, что страна твердо привержена членству в ЕС для стран Западных Балкан.