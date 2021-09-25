Кемерово, 25 сентября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Новокузнецке, Мысках, Мариинске и Салаире проходят акции по осенней посадке леса. Деревья и кустарники высаживают в рамках экологической акции «Сохраним лес» и регионального проекта «Мой зеленый двор», уточнили в региональном правительстве.

Администрация правительства Кузбасса В Кемеровской области высаживают деревья

Всего до конца 2021 года в регионе будет высажено около 800 тысяч молодых деревьев.

В озеленении улиц, парков и скверов используются сосна, кедр, ель, липа, рябина, калина, береза, клен, дуб, яблоня, ива, черемуха, вишня, миндаль, шиповник, спирея и сирень.

Акция «Сохраним лес» проводится в Кузбассе на протяжении трёх лет. Этой осенью в 11 лесничествах региона на 53 гектарах (площадь, аналогичная 75 футбольным полям) высадят 185 тысяч деревьев. В акции примут участие около 10 тысяч добровольцев.